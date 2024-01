Für Jugendliche ist Haltstelle am Schloss ein beliebter Treffpunkt. Auch zum Jahreswechsel.

Bushaltestelle in Plötzkau zu Silvester verwüstet

So sah die Bushaltestelle am Schloss nach der Silvesternacht aus.

Plötzkau/MZ. - Andreas Braun musste seinem Ärger am Neujahrsmorgen im sozialen Netzwerk Facebook einfach mal Luft machen: Der Plötzkauer ist nicht nur Leiter der Feuerwehr, sondern arbeitet auch beim Bauhof. Er war entsetzt über den Zustand der Bushaltestelle am Schloss nach der Silvesternacht. Die Mitarbeiter des Bauhofs waren nämlich am Neujahrstag unterwegs, um im Ort die Reste der Silvesternacht zu beseitigen.