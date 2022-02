Dieser Audi verschwand in der Nacht zum Freitag in Nienburg.

Audi in Nienburg verschwunden

Nienburg/MZ - In der Nacht zum Freitag ist in Nienburg ein Auto stohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, verschwand der Audi Q5 in der Farbe Grau am Jürgensberg. Das Fahrzeug hatte das amtliche Kennzeichen: BBG- NR 10. Alle Hinweise nimmt die Polizei Bernburg entgegen unter der folgenden Telefonnummer: 03471/37 90