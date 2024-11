Bernburg/MZ. - Ehre, wem Ehre gebührt. Als Dank für die erbrachten Leistungen im Sportjahr 2024 und als Motivation für alle kommenden Herausforderungen ehrten der Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSSA) und das BG Klinikum Bergmannstrost Halle – Hauptförderer des Behinderten- und Rehabilitationssports in Sachsen-Anhalt – am vergangenen Donnerstag im H plus Hotel in Peißen bei Landsberg (Saalekreis) die erfolgreichsten Para-Sportler des Jahres 2024 und dankten den Trainern für ihre engagierte Arbeit.Zu den geehrten Sportlern gehörte auch Tischtennisspieler Fabian Giemsa. Der 18-jährige Bernburger, der seit seiner Geburt an den Rollstuhl gebunden ist, wurde im Rahmen dieser Veranstaltung in den Bundesnachwuchskader NK 1 berufen.

