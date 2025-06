Eltern in Bernburg bekommen einen Gutschein für die Stadtbibliothek

Bernburg/MZ. - Zielgerichtet krabbelt Friedrich auf die Regale in der Kinderbibliothek zu und zieht sich ein Buch heraus. Der kleine Junge, der demnächst seinen ersten Geburtstag feiern wird, hat offenbar Interesse an Büchern. Und davon gibt es in der Stadtbibliothek jede Menge, sogar schon für die Kleinsten.