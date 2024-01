Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/MZ. - Karneval in Könnern ohne Lothar Lönnecker ist quasi nicht vorstellbar. Seit 64 Jahren gibt es den Karneval Club Könnern (KCK) – und seit 62 Jahren ist Lothar Lönnecker dabei. Der 88-Jährige beschreibt sich selbst als „Urgestein“ des KCK. Er dürfte damit auch eines der ältesten Mitglieder in einem Karnevalsverein überhaupt im Land sein. Kaum zu glauben, aber Lönnecker hat in all den Jahrzehnten keine einzige Prunksitzung versäumt.