Eine richtige Schweinerei: Wer schickt Fäkalien an eine Schule?

Ein mysteriöses Päckchen hat am Dienstagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren in der Diesterweggrundschule in der Bernburger Talstadt ausgelöst. Wie Einsatzleiter Tilo Timplan mitteilte, hatten Mitarbeiter der Schule den Notruf gewählt, nachdem ein Päckchen abgegeben wurde, aus dem ein übelriechender Geruch zog.



Nur wenige Minuten später rückten rund 40 Retter der Feuerwehren Bernburg, Aderstedt, Gröna und Güsten mit zehn Fahrzeugen zu diesem Gefahrguteinsatz an. Mit Spezialtechnik wurde das Paket auf seinen Inhalt untersucht.



„Wir haben zunächst den pH-Wert gemessen, um zu überprüfen, ob es sich um eine Kohlenwasserstoff- oder ölhaltige Substanz handelt“, sagte Timplan. Es musste geklärt werden, ob der Stoff eine gefährliche Konzentration enthalte und vielleicht sogar explosiv sein könnte.



Während dieser Untersuchung durften laut MZ-Informationen die Grundschüler und Lehrer ihre Klassenräume nicht verlassen. Eltern und Großeltern warteten hinter Absperrbändern vor der Bildungseinrichtung, sie durften ihre Kinder nicht abholen.



Auch Dietlind Herzog ging es so. „Ich bin hier gerade zufällig vorbeigelaufen, als plötzlich überall Feuerwehrfahrzeuge auftauchten“, sagte die Bernburgerin, deren Enkelin ebenfalls die Schule besucht und sie sich große Sorgen um das Mädchen machte.



Sie versuchte, über den Schulhof Kontakt zu ihr aufzunehmen. Doch stattdessen konnte sie dort beobachten, wie die Retter der Feuerwehr und Einsatzkräfte der Polizei einen nach ihren Angaben metallischen Gegenstand in einem Plastikeimer aus dem Haus trugen und mit einem harten Gegenstand draufschlugen.



Nach etwa einer dreiviertel Stunde konnten die Retter Entwarnung geben: „Der Inhalt des Päckchens war nicht gesundheitsgefährdend und auch nicht explosiv“, so Einsatzleiter Timplan.



Nichtsdestotrotz übernahmen die Mitarbeiter der Kripo weitere Ermittlungen. Inzwischen ist klar, dass sich in dem übelriechenden Päckchen menschliche Fäkalien befunden haben. Das teilte Klaus-Peter Schneider, Sprecher des Polizeireviers im Salzlandkreis, auf MZ-Nachfrage mit.



„Man kann hier also von einer richtigen Schweinerei sprechen“, sagte Schneider. Nun gelte es zu klären, wer diese Hinterlassenschaften an die Grundschule geschickt hat und welches Motiv der Täter dabei hatte.

Erst am Montag mussten in Halle zwei Gebäude der Berufsschule „Friedrich List“ in der Innenstadt weiträumig abgeriegelt werden, nachdem es per E-Mail eine Bombendrohung gegeben hatte. Ein Großaufgebot der Polizei rückte daraufhin an und mehrere Beamte durchsuchten anschließend mit Sprengstoffspürhunden die Gebäude. Weitere Details zu den Hintergründen nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. (mz)