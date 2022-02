Eine Jugendherberge in Bernburg für alle Menschen

Bernburg/MZ - Bernburgs Jugendherberge ist erfolgreich als barrierefreies Tourismusziel rezertifiziert worden. Jürgen Ude, Staatssekretär im Landeswirtschaftsministerium, übergab am Mittwoch im Rahmen des bundesweiten Projekts „Reisen für alle“ die Urkunde an Herbergsleiter Patrick Rödiger. „Bernburg als ehemalige Residenzstadt bietet seinen Besuchern vielfältige Möglichkeiten, die immer wieder eine Reise wert sind“, sagte Ude, der aus eigener Erfahrung sprechen konnte: „Ich kannte Bernburg schon als Jungpionier.“

Erster barrierefreier Tourismusort in Sachsen-Anhalt

Mit ihren vielen Freizeiteinrichtungen will die Saalestadt damals wie heute punkten. Auch bei Touristen mit Handicaps. Im Vorjahr war Bernburg als erster „barrierefrei geprüfter Tourismusort in Sachsen-Anhalt“ ausgezeichnet worden. Voraussetzung dafür waren neun entsprechend zertifizierte Einrichtungen, die das Grundgerüst für zielgruppengerechte Urlaubsangebote darstellen. Darunter auch die Jugendherberge mit ihren 69 Betten, die sich auf zwölf Zimmer verteilen. Sie verfügt unter anderem über stufenlose Eingänge, breite Türen, große Bewegungsflächen, Zimmer mit WC für Menschen mit Behinderungen sowie entsprechend gekennzeichnete Parkplätze. Das Gütesiegel „Barrierefreiheit geprüft“ gilt zunächst für drei Jahre und kann verlängert werden. In Bernburg sind auch das Carl-Maria-von-Weber-Theater, die MS „Saalefee“, der Tiergarten, die Kunsthalle und vier Hotels entsprechend zertifiziert.

2.700 Übernachtungen in diesem Jahr?

Die Stadtverwaltung hofft, dass die Jugendherberge nach der Pandemie an ihre vorherige Erfolgsgeschichte anknüpfen kann: „In diesem Jahr liegen bereits sehr viele Anfragen, Reservierungen und Buchungen vor, so dass von etwa 2.700 Übernachtungen ausgegangen wird“, sagte Sprecherin Julia Tarlatt. Im Jahr 2019 wurden hier 2.615 Übernachtungen gezählt, in den beiden folgenden Corona-Jahren schließungsbedingt jeweils nur 1.030.

Werbung auch im deutschsprachigen Ausland

„Auch Menschen mit Handicap oder besonderen Bedürfnissen sollen unsere beliebte Urlaubsregion möglichst ohne Einschränkungen erleben. Barrierefreiheit ist ein zentrales Qualitätsmerkmal, das den Urlaubskomfort für alle Gäste steigert“, sagte Jürgen Ude. Dank der Vermarktung über „Reisen für alle“ steige die Nachfrage durch Rollstuhlfahrer, aber auch durch Familien, so Patrick Rödiger. Thomas Einsfelder, Geschäftsführer der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, sicherte im Rahmen der „Echt schön“-Kampagne des Landes weitere Unterstützung beim Werben um Touristen zu. Nicht nur in Großstädten wie Berlin und Leipzig, sondern auch in Österreich und in der Schweiz.