Am Donnerstag wurde der bundesweite Warntag durchgeführt. Wo es im Salzlandkreis aber Probleme gab.

Erst im November vergangenen Jahres hatten Sirenenmonteuere die Sirene auf das Dach der Diesterwegschule in Bernburg angebracht.

Bernburg/MZ/KT. - Pünktlich 11 Uhr schrillten die Warnapps auf den Telefonen der Bernburger los. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte in ganz Deutschland zum Warntag eine Probewarnung herausgegeben. Und so vibrierten auch in der Region die Handys mit einem Warnton los.