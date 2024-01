Mehrfach ist bei den Tafeln in Sachsen-Anhalt zuletzt eingebrochen worden. Was Täter bei der Einrichtung in Bernburg abschrecken könnte.

Bernburg/MZ. - Die Betroffenheit war groß, als kurz vor Weihnachten bei der Tafel in Weißenfels eingebrochen wurde. Ausgerechnet in einer Einrichtung, die den Ärmsten helfen möchte. Im neuen Jahr wurde sie sogar erneut Ziel von Kriminellen – und auch andernorts wie etwa Oschersleben (Börde) oder in Schönebeck wurde schon bei der Tafel eingebrochen. In Schönebeck etwa waren im vergangenen Jahr ein Tablet, das die Tafel-Fahrer nutzten, sowie Wechselgeld aus der Kasse gestohlen worden. Außerdem öffneten die Unbekannten mehrere Kühlschränke. Die gespendeten Lebensmittel darin verdarben anschließend.