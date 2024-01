Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Tafeln in Sachsen-Anhalt sind Opfer einer Serie von Einbrüchen geworden. In den vergangenen Monaten stiegen Kriminellen in Räume der Hilfsorganisationen in Weißenfels (Burgenlandkreis), Oschersleben (Landkreis Börde) und Schönebeck (Salzlandkreis) ein. Die Täter stahlen Lebensmittel, Wertgegenstände und Brennstoff. Andreas Steppuhn, Vorsitzender der Tafel Deutschland und ehemaliger SPD-Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt, zeigte sich auf MZ-Nachfrage bestürzt über die Einbrüche. Die Diebe träfen damit vor allem hilfsbedürftige Menschen. „Sie sollten darüber nachdenken, was sie da tun“, so Steppuhn.