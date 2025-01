Das Museum Schloss Bernburg hat ein besonderes Ausstellungsstück in der Schau. Wie die Bergkanne ins Museum kam und wem sie gehörte.

Ein Schatz mit Henkel in Bernburg

Christiane Heinevetter stellt die Lehmersche Bergkanne in die Vitrine.

Bernburg/MZ. - In den Museen und Heimatstuben unserer Region verbergen sich so viele interessante, teilweise kuriose, oft seltene und einzigartige Fundstücke. Auch im Museum Schloss Bernburg. Mitten in einem kleinen Raum steht unter Glas ein Gefäß. Von allen Seiten gut beleuchtet, ist schon auf den ersten Blick zu erkennen, wie aufwändig es gearbeitet ist.