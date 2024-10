„Echt mein Recht!“ Ausstellung soll Beschäftigten bewusst machen, was erlaubt ist und was nicht

Bernburg/MZ. - Darf der Mann die Frau einfach so anfassen, obwohl sie es nicht möchte? Oder sie sogar küssen? Natürlich nicht, möchte man sofort sagen. Aber nicht allen ist das bewusst oder sie trauen sich nicht, das zu äußern. Genau darum geht es in der vom Petze-Institut in Kiel konzipierten Wanderausstellung „Echt mein Recht!“, die gerade bei der Lebenshilfe gGmbH in Bernburg zu sehen ist.