Drei Titel für Bernburger PSV-Quartett

Uwe Käthner (v.li.), Jens Stampnik, Günter Bartl und Luisa Windirsch nahmen an der Landesmeisterschaft in Halle teil.

Bernburg/MZ - Trotz der Corona-Pandemie ist endlich wieder eine Landesmeisterschaft unter dem Hallendach über die Bühne gegangen. Am vergangenen Wochenende wurden die Titelträger Sachsen-Anhalts über die 3.000 Meter-Distanz unter Einhaltung der gängigen Landesverordnung in der Sporthalle Brandberge in Halle gekürt.