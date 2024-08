Aderstedt/MZ. - Ein bisschen mulmig war Geburtstagskind John Luca doch zumute, als Monika Kamprath ihm „Erna“ auf die Hand setzte. Erna ist ein Habichtweibchen und Johns Respekt vor dem majestätischen Greifvogel groß. Aber Falknerin Monika Kamprath ist dicht bei ihm, so dass nichts passieren kann. Sie ist am Samstag mit der sechsjährigen Erna auf dem Strengefest in Aderstedt auf dem Hof vor der Festscheune zu Gast, wo die Besucher dem Greifvogel ganz nahe kommen konnten. So, wie John Luca, der am Samstag seinen 12. Geburtstag feierte. So gut es ging, sorgte Monika Kamprath für Abkühlung bzw. Schatten, denn so ein schwülwarmes Wetter wie am Samstag mag Erna normalerweise nicht.

