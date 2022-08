Doppelhaushälfte in Bernburg nach Kellerbrand unbewohnbar

In einer Doppelhaushälfte in Neuborna hat es am Montag gebrannt

Bernburg/MZ/KT - Plötzlich ist das Haus unbewohnbar. So erging es am Montagvormittag einem Ehepaar im Bernburger Ortsteil Neuborna. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Vormittag wegen eines Brandes im Keller in einer Doppelhaushälfte an der Robert-Kirchhoff-Straße Alarm geschlagen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte am Brandort quoll bereits starker Rauch aus dem Keller des Gebäudes. Die Bewohner, ein 75-jähriger Mann und eine 63 Jahre alte Frau, konnten das Haus selbstständig verlassen und wurden medizinisch versorgt. Die Bewohner der anderen Doppelhaushälfte waren nicht am Brandort. Dort wurden laut Polizei auch keine weiteren Schäden festgestellt. Das Feuer betraf nur die eine Doppelhaushälfte und wurde von den 38 Kameraden gelöscht. Die Retter der Feuerwehr Bernburg wurden dabei von den Einsatzkräften aus Aderstedt und Peißen unterstützt. Obwohl der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, gestalteten sich die Belüftung und Nachlöscharbeiten zeitintensiver, da es in Kellerräumen nur wenige Fenster gibt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt und versiegelt. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist noch unklar. Die Brandursachenermittlungen werden zeitnah geführt, hieß es dem Revier. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden kann erst nach Begutachtung festgestellt werden, Schätzung vor Ort zufolge wird ein Schaden von mindestens 100.000 Euro angenommen.

Während der Anfahrt zum Brandort kam es auch noch zum Unfall eines Einsatzfahrzeuges mit einem geparkten Pkw. Es sei jedoch niemand verletzt worden, der Unfall wurde aufgenommen.