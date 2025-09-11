Die Festwiese in Plötzkau verwandelt sich an diesem Wochenende zum großen Jahrmarkt mit zahlreichen Fahrgastgeschäften. Das hat der 249. Pflaumenkuchenmarkt und weitere Veranstaltungen zu bieten.

Diese Highlights gibt es zum 249. Pflaumenkuchenmarkt in Plötzkau und das ist noch los in der Region

Plötzkau/MZ/KT. - Auf diesen Moment haben nicht nur die Einwohner von Plötzkau ein Jahr warten müssen, auch viele Besucher der umliegenden Umgebung. Doch an diesem Freitag, 12. September, fällt der Startschuss für den 249. Pflaumenkuchenmarkt in Plötzkau, bei dem es natürlich jede Menge Pflaumenkuchen, wer möchte auch mit einer großen Portion Sahne, gibt.