Hunderte Badegäste erleben Neptunfest im Erlebnisbad „Saaleperle“ in Neuborna. Warum bei der Taufe sogar ein paar Tränen kullerten, welcher bekannte Bernburger den Neptun spielte und wer das Rennen beim Arschbomben-Contest machte.

Diese Bekanntheit steckt im Neptunkostüm bei der Taufe im Erlebnisbad „Saaleperle“ in Bernburg

Neptun und sein Gefolge begrüssten die Badegäste zum großen Fest am Wochenende im Erlebnisbad „Saaleperle“ in Neuborna.

Neuborna/MZ. - Auf diesen Moment hatten die zahlreichen Besucher am Samstagnachmittag zum Neptunfest im Erlebnisbad „Saaleperle“ im Bernburger Stadtteil Neuborna sehnsüchtig gewartet. Und dann ging plötzlich das Rolltor im Freizeitbecken nach oben und Neptun kam mit seinem Dreizack und dem Gefolge aus dem Becken gestiegen, um die Neptuntaufe vorzunehmen. In dem Kostüm verbarg sich eine Bernburger Bekanntheit. Die meisten Saalestädter dürften ihn vom Bernburger Karnevalsclub (BKC) kennen, weil sich Willi Böttcher etwa bei Umzügen bekanntlich als Bernburger Bär verkleidet. Aber auch im Weihnachtsmannkostüm steckte er im vergangenen Jahr schon auf dem Bernburger Heele-Christ-Markt. Jetzt hatte der 68-Jährige also noch einen weiteren „Sommerjob“ dazubekommen.