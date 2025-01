Wilhelm, Hulda und Max Gottheiner sowie Dorothea Asch lebten am Bernburger Lindenplatz. Welche Schicksale den vier jüdischen Einwohnern in den 1940er Jahren zuteil wurden.

Diese Gedenktafel erinnert an den Beginn der November-Pogrome 1938 am Bernburger Lindenplatz.

Bernburg/MZ. - In einer neuen Serie erinnert die MZ-Lokalredaktion anlässlich der jüngsten Stolperstein-Verlegung fortan wöchentlich an das Schicksal ehemaliger jüdischer Mitbürger und NS-Widerstandskämpfer in Bernburg. Heimatforscher und Historiker Joachim Grossert hat dafür zahlreiche Biografien zusammengetragen. Insgesamt 64 Stolpersteine aus Messing, geschaffen vom Künstler Gunter Demnig, sind in den vergangenen Jahren an der letzten frei gewählten Adresse in den Gehweg eingelassen worden.