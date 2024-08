Die drei Finalisten liefern sich ein spannendes Rennen auf der Saale. Am Ende können die Vorjahreszweiten jubeln.

Die „Quietscheenten“ sind am Ende auf der Saale in Bernburg eine Schnabellänge voraus

Auch das Rennen um Platz vier ist spannend: Am Ende entscheiden es die Himmerlfahrtsfreunde (orange) für sich.

Bernburg/MZ. - Natürlich hätten sie gern gewonnen. Sogar der Sekt für die Sektdusche stand schon bereit. Aber dann reichte es für die „Kiezpiraten“ bei der 19. Drachenbootregatta des Bernburger Ruderclubs (BRC) auf der Saale am Samstag doch „nur“ für Platz zwei. Die Enttäuschung aber hielt sich in Grenzen. „Es ist keine Schande, gegen die Quietscheenten zu verlieren“, meinte einer der Kiezpiraten. Und die Sektdusche gab es trotzdem. Dritte im Finale wurden die Feser-Drachen. Dabei hätte das Ergebnis auch anders ausfallen können, denn das Rennen blieb bis zum Schluss spannend. Am Ende lagen die Quietscheenten eben die entscheidende Schnabellänge voraus.