Die Ortsfeuerwehr Gröna hat ein neues Oberhaupt

Gröna/MZ - Am Ortseingang liegt zur linken Seite das Gebäude der Ortsfeuerwehr Gröna. Ein Steinwurf davon entfernt steht ein recht modernes Einfamilienhaus. In diesem lebt der neue Ortswehrleiter mit seiner Frau und Kind, der damit nur einen kurzen Weg hat, wenn der Alarm losheult. Sascha Quaiser hat zu Jahresbeginn die Stelle von Raimund Steinkopf übernommen, nachdem er zuvor acht Jahre lang sein Stellvertreter war. Der 33-Jährige ist hauptberuflich unter Tage im Bernburger Steinsalzwerk als Elektriker tätig. Zusätzlich ist er seit zwei Jahren in der Bernburger Grubenwehr als Gerätewart aktiv.