Bernburg/MZ. - Nun hat er endgültig ausgedient: der Weihnachtsbaum. Hat er uns zur Weihnachtszeit noch erfreut, ist seine Zeit jetzt gekommen. Er muss die warme Stube verlassen. Doch wohin mit Nordmanntanne, Fichte und Co. wenn die Nadeln fallen und die Äste grau werden? Vielerorts sind die ersten Weihnachtsbäume bei „Knut-Festen“ bereits in Flammen aufgegangen. In Bernburg und Umgebung sieht man sie aber häufig noch an Straßenrändern liegen, wo sie auf ihre Abholung warten, um ihre letzte Reise anzutreten. „Die Weihnachtsbaum-Entsorgung läuft und wird auch gut angenommen“, weiß Ralf Felgenträger, Betriebsleiter des Kreiswirtschaftsbetriebes des Salzlandkreises.