Die Deutsche Chorjugend veranstaltet große Aktion in Bernburg, um mehr Nachwuchssänger zu begeistern

Viele Kinder und Jugendliche beteiligten sich am Jugendchor-Festival auf dem Karlsplatz in Bernburg.

Bernburg/MZ - Die letzten Klänge der Partyband „Tänzchentee“ beim Kultursommer auf dem Karlsplatz in Bernburg sind kaum verklungen, da schallte schon die nächste Livemusik aus den Boxen.

Etliche Kinder und Jugendliche aus allen Teilen Sachsen-Anhalts trafen sich am Samstag zum Jugendchor-Festival in der Saalestadt. Organisiert wurde es von der Deutschen Chorjugend. „Wir sind mit dem Singbus schon in zehn Bundesländern unterwegs gewesen. Bernburg ist nun der Auftakt in Sachsen-Anhalt“, sagt Programmleiterin Clara Schürle.

„Wir wollen dieser Singlosigkeit ein Ende setzen“

Mit dieser Aktion haben sich die Organisatoren gleich drei große Ziele gesetzt: Zum einen, dass sich in jeder Stadt ein Kinderchor gründet, die bestehenden Chöre in ihrer Arbeit unterstützt werden und die Tour auch dazu beiträgt, dass sich die musikalischen Kinder und Jugendlichen besser vernetzen. Letzteres klappte während der Veranstaltung am Wochenende schon bestens. Denn zum Aufwärmen sangen alle Nachwuchssänger und Kinder aus Bernburg gemeinsam vor der Bühne, unter anderem zum Titel von Mark Forster „Chöre“.

Auch für Programmleiterin Clara Schürle war das ein besonderer Moment. Schließlich war es auch unter den Nachwuchssängern in den vergangenen anderthalb Jahren wegen der Pandemie viel zu ruhig geblieben. „Wir wollen dieser Singlosigkeit ein Ende setzen“, sagte sie.

Um die bereits in Sachsen-Anhalt bestehenden Chöre zu motivieren, hatte die Deutsche Chorjugend einen Wettbewerb ausgelobt, an dem sich fünf Chöre aus Sachsen-Anhalt beteiligten. Darunter auch der Cantalino Kinder- und Jugendchor aus Bernburg, deren Sängerinnen und Sänger ebenfalls auf der Bühne standen, um eine Kostprobe von ihrem Können zu zeigen. Sie belegten gemeinsam mit dem Schulchor der Geschwister-Scholl-Gymnasium in Magdeburg den dritten Platz.

Diese Singdusche kam beim Chorfestival auf dem Karlsplatz zum Einsatz. Foto: Katharina Thormann

Über das obere Treppchen konnten sich die Mitglieder des Kinderchors der Stadt Halle freuen, Zweitplatzierte wurden das Landesgymnasium Wernigerode sowie das Wernigeröder Gymnasium. Preise gab es bei der Verleihung aber für alle. Ihr Können zeigte aber auch die Juniorband des Carolinums, die aus der Bläsergruppe hervorging und auf dem Karlsplatz bekannte Stücke mit Posaune und Trompete vortrug. Währenddessen konnten sich die jungen Besucher aus Bernburg, die mit dem Festival für das Singen begeistert werden sollten, an drei Mitmachstationen probieren.

Mit dabei auch eine Singdusche, unter der man seinen Lieblingssong durch ein Mikrofon trällern konnte. „Denn wo singt man denn am liebsten? Natürlich unter der Dusche! Darum heißt es bei uns: Rein in die Dusche und raus in den Chor“, sagte Clara Schürle und erklärte den Besuchern auch geduldig die beiden anderen Stationen - ein Stimmmodell und ein Rhythmusroulette. Nach Bernburg geht die Reise für den Singbus als nächstes in den Harz nach Wernigerode, um auch dort Werbung für das Chorsingen zu machen.

Weitere Infos zur Aktion im Internet unter folgender Adresse: www.deutsche-chorjugend.de.