Die DDR auf Rädern: Hunderte Maschinen rollen auf die Festwiese in Strenznaundorf

Rund 1.200 Besucher stürmen zur dritten Auflage auf der Festwiese in Strenznaundorf. Ost-Krad-Kombinat verteilt Preise an besondere Zweiradlieber.

Strenznaundorf/MZ - Mit allem hatten die Veranstalter des 3. Ost-Krad-Treffens in Strenznaundorf gerechnet, nur mit einem nicht: dass die große Festwiese für die Zweiräder nicht ausreichen würde für die anrollenden Fahrzeuge. Aber genau das passierte beim Treffen am 1. Mai am Ortsrand des Dorfes, auf dem sonst das traditionelle Räuberstück an Pfingsten aufgeführt wird. Pausenlos rollten immer mehr DDR-Zweiräder auf den Platz, der gegen die Mittagszeit aus allen Nähten zu platzen schien. Grüne, tarnfarbene, rote und sogar eine pinke Schwalbe waren darunter.