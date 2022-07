Die Blumenuhr vor dem Bernburger Rathaus leuchtet wieder in bunten Farben

Die Gestaltung hat sich in diesem Jahr eine Mitarbeiterin des Betriebshofes ausgedacht. Wie viele Frühjahrsblüher im ganzen Stadtgebiet gepflanzt werden.

Claudia Baier, Mitarbeiterin des Betriebshofes in Bernburg, pflanzt im Rosenhag Stiefmütterchen.

Bernburg/MZ - Das Bepflanzen der Blumenuhr vor dem Rathaus ist für Kerstin Seyffert immer wieder etwas Besonderes, auch wenn sie schon so oft mitgemacht hat. In diesem Jahr aber dürfte es für die erfahrene Mitarbeiterin des städtischen Betriebshofes ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein, denn sie war ganz maßgeblich an der Gestaltung beteiligt.