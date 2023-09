Marianne Märker hat am Mittwoch ihren 105. Geburtstag gefeiert.

Bernburg/MZ - Marianne Märker hat am Mittwoch ganz schön viel zu tun: Seit 7.45 Uhr klingelt regelmäßig das Telefon. Immer wieder schauen Besucher in ihrer Wohnung vorbei, die sie mit Kaffee, Aprikosen- und Eierlikörkuchen sowie Bienenstich empfängt. Zahlreiche Menschen wollen ihr zum Geburtstag gratulieren, sogar ein Schreiben von Landrat Markus Bauer und Ministerpräsident Reiner Haseloff hat Marianne Märker bekommen. Kein Wunder: Denn sie wird an diesem Tag stolze 105 Jahre alt. Damit ist sie nicht nur die betagteste Bernburgerin, sondern auch die älteste Bewohnerin des Salzlandkreises.