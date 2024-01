Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Gänsehautfeeling herrschte am Samstag in der Bruno-Hinz-Halle gleich zu Beginn der ersten Mini-Europameisterschaft im Handball. Als die sechs Nationalmannschaften zu ihren Nationalhymnen das Parkett betraten, ließ das keinen Zuschauer kalt. Am Ende krönte sich Deutschland in einem packenden Finale gegen die Niederlande zum Europameister. Damit bleibt der eigens vom Bernburger Andreas Franke geschaffene Pokal in der Saalestadt.