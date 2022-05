Deutsche Telekom verlegt Glasfaser für Alsleben

Alsleben/MZ - Alle reden von FTTH (Fiber to the Home), von Glasfaser-Anschlüssen bis ins Haus. 1.300 Haushalte in Alsleben haben die Chance, schon in Kürze dabei zu sein. Die Telekom hat vor wenigen Wochen mit dem Netzausbau begonnen und will künftig Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabit pro Sekunde anbieten. Damit der Ausbau nicht am Haus oder der Wohnung vorbeizieht, müssen die Anwohner allerdings rechtzeitig tätig werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Kabel bis aufs Grundstück

„Beim FTTH-Ausbau endet das Glasfaser-Kabel nicht mehr im Verteilerkasten am Straßenrand, sondern muss bis ins Gebäude gezogen werden“, erklärt Roland Voigt, Regionalmanager der Telekom. „Dafür brauchen wir die Genehmigung der jeweiligen Eigentümer. Schließlich betreten wir Privatgrund. Den Anstoß können Mieter gleichermaßen geben, wenn sie sich bei uns melden.“

Ausbau bis Jahresende fertig

Wer sich jetzt meldet, bekommt den Glasfaser-Anschluss kostenlos von der Telekom, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Immobilie kann später immer noch angeschlossen werden, dieser Anschluss muss aber aus eigener Tasche bezahlt werden. Außerdem können notwendige Genehmigungen für Tiefbauarbeiten den Anschluss verzögern. „Wir bauen mit Licht im Rücken“, sagt Roland Voigt. „Das heißt, zwischen Ausbauankündigungen, Bau und Buchbarkeit vergehen nur wenige Monate.“ Das Unternehmen plant, den Ausbau bis Ende 2022 abzuschließen. Dabei werden 241 Kilometer Glasfaser/Leerrohr-Verbünde und 18 Verteiler gebaut. Eigentümer im Ausbaugebiet können sich die Glasfaser-Anbindung ihrer Immobilie noch sichern: online unter www.telekom.de/glasfaser oder unter Telefon 0800/2266100.