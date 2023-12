Auf dem neuen Post-Grundstück an der Ernest-Solvay-Straße in Bernburg laufen derzeit die Erdarbeiten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Die Tage in der Adventszeit zählten für die Beschäftigten der Deutschen Post zu den arbeitsreichsten des ganzen Jahres. Während an durchschnittlichen Werktagen etwa 6,2 Millionen Pakete transportiert und ausgeliefert werden, sind es vor Weihnachten vereinzelt sogar mehr als 11 Millionen. „Das Konsumverhalten der Kunden hat sich deutlich gewandelt. Es werden weniger Briefe als noch vor einigen Jahren verschickt, dafür umso mehr Pakete, Päckchen und Warenpostsendungen“, sagt Anke Blenn, Sprecherin der DHL-Group, gegenüber der MZ. Das Unternehmen hat jetzt auf diesen Trend, der sich während der Corona-Pandemie noch verstärkt habe, reagiert und lässt in Bernburg einen leistungsfähigeren Zustellstützpunkt bauen. Er entsteht im Gewerbegebiet am südlichen Stadtrand, an der Ernest-Solvay-Straße.