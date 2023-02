Das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ kommt nach Halle. Was das für Bernburg und den Salzlandkreis bedeuten kann.

Warum das Zukunftszentrum in Halle wichtig für Bernburg ist

Bernburg/MZ - Das neue „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ wird in Halle errichtet. Das hat am Dienstag die Berliner Jury entschieden. Doch wie wirkt sich das Zukunftszentrum, in dessen Bau rund 200 Millionen Euro investiert werden und durch das etwa 200 neue Arbeitsplätze entstehen, auf Bernburg und den Salzlandkreis aus?