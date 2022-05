Deutsche Bahn mustert Brücke in Bernburg aus

Der Tunnel der Altenburger Chaussee ist derzeit nur stadteinwärts befahrbar. Welche Arbeiten dort laufen und was in Zukunft passieren soll.

Bernburg/MZ - Pendler zwischen Nienburg und Bernburg müssen bereits seit zwei Wochen einen Umweg bei der Fahrt nach Norden in Kauf nehmen. Denn die Altenburger Chaussee ist in der Kreisstadt nur stadteinwärts befahrbar. Grund sind Baugrunduntersuchungen, die eine Spezialfirma aus Kelbra im Auftrag der Deutschen Bahn (DB) an der Eisenbahnbrücke vornimmt. Denn für diese ist in einigen Jahren ein Ersatzneubau geplant.