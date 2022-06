Der Millionenbau: Das 250 Jahre alte Regierungsgebäude von Bernburg wird grundhaft saniert

Bernburg/MZ - Vom Sorgenkind zum Prunkbau: So könnte sich Bernburgs historisches Regierungsgebäude am Markt 28 in der Talstadt in den kommenden zwei Jahren verwandeln. Denn wie Holger Köhncke, Geschäftsführer der Bernburger Wohnstättengesellschaft mbH, nun bestätigte, soll das Tochterunternehmen der Stadt Bernburg die Sanierung des Gebäudes künftig in die Hand nehmen. „Der Notarvertrag soll noch in der ersten Hälfte dieses Jahres unterschrieben werden“, kündigte Köhncke an. Entsprechende Beschlüsse von den Verantwortlichen seien dazu bereits gefasst worden.

