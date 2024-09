Der Vorstandsvorsitzende und Gründungsvater der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis, der wie kein zweiter die Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen-Anhalt prägte, geht in den Ruhestand. Der passionierte Segler hat jetzt mehr Zeit für sein Hobby.

Bernburg/MZ. - „Ich habe etwas unruhig geschlafen in der Nacht, weil mir so viele Dinge durch den Kopf gingen, die ich heute sagen könnte, aber in der Kürze der Zeit gar nicht alle sagen kann“, erzählt Klaus Roth der MZ auf dem Weg zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand. 120 berufliche Wegbegleiter aus Politik und Gesellschaft waren am Freitag auf Einladung der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis nach Bernburg gekommen, um einem Mann die Hände zu schütteln, der wohl wie kein zweiter die Kinder- und Jugendhilfe im Land Sachsen-Anhalt geprägt hat. Auch 200 Mitarbeiter verabschiedeten im Anschluss ihren Chef, unter anderem mit dem von Vorständin Anna Manser komponierten Lied „Klaus, Ahoi!“