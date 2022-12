Der fünfte Bernburg-Krimi heißt „Mordgier“

Bernburg/Baalberge/MZ - Was hat der Tod eines Bulgaren mit einer Gruppe von Firmeninhabern aus der Stadt Bernburg zu tun? Warum ist Otto Kuchenbuch, genannt „der Schlesier“, so plötzlich aus seiner Wohnung verschwunden? Welche Rolle spielt die sogenannte Maxigroup dabei? Die Bernburger Polizisten Lutz Meyer und Ronny Kramer stoßen gemeinsam mit ihrer Kollegin Lydia Kämpfert vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt bei den Ermittlungen auf ein Geflecht von illegalen Finanztransaktionen, Geldwäsche und persönlichen Befindlichkeiten. Währenddessen geht der Journalist Martin Wendler der Frage nach, in welcher Beziehung das Tagebuch eines Kellners und eine Violine von Amati zueinander stehen.

Zum zweiten Mal Autor

Wie bereits in „Wendemord“ verbindet Autor Michael Schuster im zweiten Fall der Bernburger Freunde eine Reihe von historischen und aktuellen Fakten mit einer fiktiven, spannungsreichen Erzählung. Der Baalberger, der erneut intensive Recherchen an den Beginn seiner Arbeit gestellt hat, sagt dazu: „Während meiner Reisen nach Polen und Bulgarien habe ich die Schauplätze der Kriminalerzählung nicht nur in Augenschein genommen. Freunde haben mir darüber hinaus vor Ort eine ganze Reihe von Informationen zugänglich gemacht, die sämtlich in den Plot der Geschichte eingeflossen sind.“

Der zweite Bernburg-Krimi von Michael Schuster trägt den Titel „Mordgier“. (Foto: Schuster-Verlag)

Dass in einer der Szenen auch ein Kriminalromane schreibender Mecklenburger auftaucht, gehört zur Würdigung des Mannes, mit dem der Autor gemeinsam die Reihe „Bernburger Blaulicht“ 2020 aus der Taufe gehoben hatte. Jürgen M. Reupricht, der im Vorjahr plötzlich verstarb, lieferte damals den Erzählstoff für die ersten drei Teile. Schuster übernahm dann ab Teil vier mit neuen Protagonisten und einer völlig anderen Aufbereitung der Stoffe den Staffelstab. „Die Arbeit an den Krimis macht mir sehr viel Freude und ich hoffe natürlich, dass sich das später auch auf die Leser überträgt.“

Lob aus berufenem Munde

Lob und Anerkennung bekam er dafür auch schon von einem Freund der Familie, dem Autor und Dramaturgen Professor Eberhard Görner, einem der Väter der legendären Fernsehreihe „Polizeiruf 110“. „Es war mir ein Vergnügen!“, schrieb dieser bereits nach der Lektüre des vierten „Blaulicht“-Bandes und lobte die einleuchtende Gestaltung der Akteure innerhalb der Geschichte.

„Genau da knüpft das neue Buch an. Ganz bewusst habe ich nicht nur die Ermittler, sondern auch einige Personen aus dem vorangegangenen Fall in den Erzählstrang integriert“, beschreibt Michael Schuster seine Herangehensweise. „Natürlich“, so verrät er, „wird es eine Fortsetzung der Geschichten um die Bernburger Polizisten geben. Der Titel ,Narrentod’ steht bereits fest.“

Manfred Lahne erzählt

Außerdem gibt es für Heike und Michael Schuster, die ihren in Baalberge ansässigen Verlag seit fast 19 Jahren betreiben, noch eine ganze Reihe weiterer Projekte, die der Verwirklichung entgegensehen. Eine Herzensangelegenheit bildet dabei das Buch „Vom Rittergut zum Paradies“, das im Frühjahr 2023 erscheint. Manfred Lahne, ehemaliger Gastronom, Jäger und Buchautor, erzählt darin auf humorvolle Art und Weise den Weg seiner Familie aus der Region um Zerbst nach Bernburg und lässt den Leser an der Entstehung einer generationsübergreifend bedeutenden Perle der Saalestadt teilhaben.

Vorher aber und passend zur winterlichen Schmökerzeit freut sich der Verlag über den neuen Bernburg-Krimi „Mordgier“, der unter ISBN 978-3-9823397-9-5 für 16,90 Euro ab sofort erhältlich ist.