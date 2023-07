Bernburg/MZ - Heute noch die Proben mit den Mitschülern in der Garage der Eltern, morgen vielleicht ein Konzert vor tausenden Menschen: Von solch einer steilen Karriere träumen talentierte Musiker auf der ganzen Welt. Den ersten Schritt auf dem Weg zum Ruhm können sie beim Nachwuchsbandwettbewerb des Bernburger Kulturmarktes gehen. Schon seit mehreren Jahren haben junge Musiker bei diesem Contest die Möglichkeit, sich und ihr Können einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Ab sofort können sich Bands wieder bewerben, um am Samstag, 7. Oktober, ab 9 Uhr in Bernburg live vor Publikum auftreten zu dürfen - wahrscheinlich unter freiem Himmel am Kurhaus.

Neben Bands können sich auch Solokünstler wie Singer-Songwriter beteiligen. Torsten Sielmon

„Jegliche Musikstile von Pop bis Hardrock sind eingeladen. Neben Bands können sich auch Solokünstler wie Singer-Songwriter beteiligen“, sagt Mitorganisator und Juryvorsitzender Torsten Sielmon. Dabei sollten die Teilnehmer ein Programm von etwa 20 Minuten vorweisen können, von eigenen Stücken bis hin zu Coverversionen. Bewerben dürfen sich auch Bands aus benachbarten Landkreisen. „Die jungen Musiker sollten sich nicht von dem öffentlichen Wettbewerb abschrecken lassen. Dessen Ziel ist die Förderung des Bandnachwuchses in der Region und das gemeinsame Gestalten eines Live-Auftritts“, erklärt Torsten Sielmon. Außerdem gebe der Wettbewerb die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und anderen Bands über die Schulter zu schauen.

Fachkundige Jury

Alle Teilnehmer werden von einer fachkundigen Jury beurteilt und bewertet. Deren Mitglieder sind neben dem Vorsitzenden Torsten Sielmon der MDR-Musikexperte Tobias Kluge, Marie Stein, ehemalige Preisträgerin und Sängerin der Band „Black Line“, Sänger und Eventmanager Ralph Bogard sowie Musikmanager Martin Setz. Kriterien bei der Beurteilung sind unter anderem musikalisches Können, Originalität, Kreativität und Bühnenpräsenz. „Wesentlich ist aber das individuelle Feedback der Fachjury bezüglich der weiteren musikalischen Entwicklung der jungen Musiker“, sagt Torsten Sielmon.

Startprämie für jeden Teilnehmer

Jede Band soll eine Startprämie von 50 Euro erhalten. Weitere Geldprämien in Höhe von 200 Euro werden nach Angaben des Veranstalters nach unterschiedlichen Leistungspunkten vergeben. Der Sieger bekommt ein zusätzliches öffentliches Auftrittsangebot in Bernburg.

Zur technischen Vorbereitung werden die Bands gebeten, mit der Bewerbung eine Instrumentenliste – einen sogenannten „Tech Rider“ - mit dem Stichwort „Bandwettbewerb Kulturmarkt 7.10.2023“ zu senden. Schlagzeug, PA-Anlage und technische Betreuung sind vorhanden.

Bewerbungen mit Kurzbeschreibung der Band sind zu richten per E-Mail an [email protected]. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 30. August. Unter www.kultur-markt-bernburg.de gibt es weitere Informationen zum Wettbewerb.