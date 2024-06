An diesem Samstag vor 250 Jahren wurde Johann August Philipp Bunge geboren. Der Baumeister hinterließ vor allem in Bernburg seine Spuren.

Bernburg/MZ. - Anhalt hatte in allen Epochen herausragende Baumeister. Die diesbezügliche Palette reicht von Ludwig Binder über Cornelius Ryckwaert, Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff und Christian Gottfried Heinrich Bandhauer bis zu Daniel Schultz und Walter Gropius. Mittendrin Johann August Philipp Bunge, der hauptsächlich in Bernburg tätig war, aber auch in anderen Teilen Anhalts wie in Alexisbad und Coswig/Anhalt seine Bauspuren hinterließ. Er stieg in Anhalt bis zum „Geheimen Oberbaurat“ auf.