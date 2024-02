Bernburg/MZ. - Die aktuelle Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung, ein paar Euro-Münzen, einen Salzkristall und eine touristische Karte des Salzlandkreises haben Landrat Markus Bauer (SPD) sowie die Landkreis-Mitarbeiter Tilo Wechselberger und Luisa Brune in eine stählerne Zeitkapsel gelegt und in der Erde am Bernburger Saaleufer deponiert.

Dieser symbolische Akt stellte gestern den Startschuss für den Baubeginn sieben neuer Steganlagen entlang der Saale von Calbe bis Könnern dar.

Sie sind zwischen 21 und 70 Meter lang und jeweils 2,50 Meter breit. An ihnen sollen künftig Hausboote und Kanus anlegen können, sie sollen Wassertouristen den Ein- und Ausstieg aus ihren Booten erleichtern und obendrein durch eine noch attraktivere touristische Infrastruktur die hiesige Wirtschaft ankurbeln. „Bis 1990 hat es in unserer Region kaum Radtourismus gegeben“, erinnerte sich Markus Bauer. „Durch den Ausbau von Radwegen, Übernachtungsmöglichkeiten und Gastronomie hat sich dieser Tourismuszweig fantastisch entwickelt. Einen ähnlichen Schub erhoffe ich mir auch für den Wassertourismus.“

Mit dem Baustart beginne nun die finale Phase des Projekts, das der Salzlandkreis gemeinsam mit den Städten Calbe, Nienburg, Bernburg und Könnern vor einigen Jahren anging, erläuterte Tilo Wechselberger, der Fachdienstleiter für Kreisentwicklung. Sechs der sieben Anlagen werden als Schwimmstege gebaut. Sie hängen an neun Meter langen Stahlpfosten – sogenannten Dalben – die zirka vier Meter tief ins Flussbett gerammt werden, erklärten Martin Neubauer von der bauausführenden Firma „Hydro Wacht“ und Alexander Fischer vom Unternehmen „Seecon“. Die Plattformen passen sich automatisch an wechselnde Wasserstände an.

Die erste Steganlage in Bernburg wird voraussichtlich im Juni fertig sein, die Anlagen in Könnern, Alsleben, Großwirschleben, Gröna, Calbe und Nienburg folgen in den darauf folgenden Monaten. In Könnern wird der Steg aufgrund der örtlichen Gegebenheiten massiver ausfallen. Dort wird ein 21 Meter langer Betonsteg errichtet.

Sieben Steganlagen werden in diesem Jahr entlang der Saale im Salzlandkreis errichtet. Foto: Salzlandkreis

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen rund 2,5 Millionen Euro. 90 Prozent trägt das Land Sachsen-Anhalt mit Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaft. Die notwendigen Eigenmittel in Höhe von zehn Prozent der Baukosten bringen die Städte und Gemeinden auf. Sie sind später auch für die Instandhaltung zuständig. Geplant und gebaut werden die Steganlagen vom Salzlandkreis.

Landrat Markus Bauer dankte am Dienstag in Bernburg allen, die an der Vorbereitung mitgewirkt haben. „Wir sehen an diesem für die Region bedeutenden Infrastrukturprojekt, wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb der kommunalen Familie aussehen kann.“ Er betonte: „Mit den Steganlagen prägen wir ein gemeinschaftliches Bild. Von Calbe bis Könnern entstehen Steganlagen in einheitlichem Design.“

Derzeit werden an den künftigen Steganlagen die Bereiche gerodet. Mit Beginn der Brutzeit müssen diese abgeschlossen sein. Danach beginnen die eigentlichen Arbeiten, die pro Standort zirka drei Monate in Anspruch nehmen werden. Spätestens im November sollen die letzten Arbeiten an der Steganlage in Nienburg abgeschlossen werden.