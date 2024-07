Der alte Ortschef ist auch der neue in dem Ortsteil von Bernburg

Ortsbürgermeister in Biendorf

Biendorf/MZ. - „Hier in diesem Haus bin ich geboren worden – in der Küche“, sagt Uwe Cisewski. Der 65-Jährige sitzt im Hof seines Wohnhauses an der Biendorfer Friedhofstraße. Wenn jemand behaupten kann, Biendorfer mit Leib und Seele zu sein, dann er.