Die überfüllten Glascontainer an der Johannesstraße in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Der Ärger um die seit Wochen völlig überfüllten Altglas-Container in Bernburg und Umgebung reißt nicht ab. Stichproben an den Stellplätzen in der Saalestadt am Dienstag haben ergeben, dass ein Großteil der Container bis zum Rand voll sind und inzwischen hunderte Flaschen und Gläser vor den Containern stehen.