Bernburg/MZ/KT. - „Haben Sie als Reporter auch mal Pause?“, will der Sechstklässler wissen, der mit seinen Mitschülern der 6/2 des Gymnasiums Carolinum in dieser Woche eine seiner Unterrichtsstunden mitten in der Bernburger Lokalredaktion der MZ verbrachte. Eine spannende Frage, die MZ-Reporterin und Teamleiterin Katharina Thormann mit „Ja“ beantworten kann. Obwohl Nachrichten kaum Pause haben und manchmal auch eine unerwartete Spätschicht wie vergangenen Freitag beim Brand in Gröna dazukommt, wie sie den Schülern berichtet.

