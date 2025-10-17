weather regenschauer
Blätterentsorgung Das Laub muss weg! Hier erhalten Anwohner von Stadtbäumen Laubsäcke und so wird entsorgt

Die Blätterentsorgung in der Region Bernburg ist im vollem Gange. Wie handhaben das die Kommunen und wie werden Anwohner unterstützt, vor deren Häuser Stadtbäume stehen?

Von Nataliia Laptieva 17.10.2025, 10:03
Die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs in Bernburg sind derzeit schwer mit der Laubsammlung beschäftigt, auch auf dem unteren Karlsplatz.
Die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs in Bernburg sind derzeit schwer mit der Laubsammlung beschäftigt, auch auf dem unteren Karlsplatz. (Foto: E. Pülicher)

Bernburg/Könnern/Nienburg/MZ. - Im Herbst sind die Bäume mit buntem Laub bedeckt und schaffen wunderschöne Landschaften. Doch übrig bleibt am Ende bergeweise herabgefallenes Laub. Wie diesem Herr werden? Die MZ hat sich bei den Betriebshöfen umgehört, wie sie die Laubentsorgung handhaben.