Die Blätterentsorgung in der Region Bernburg ist im vollem Gange. Wie handhaben das die Kommunen und wie werden Anwohner unterstützt, vor deren Häuser Stadtbäume stehen?

Das Laub muss weg! Hier erhalten Anwohner von Stadtbäumen Laubsäcke und so wird entsorgt

Die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs in Bernburg sind derzeit schwer mit der Laubsammlung beschäftigt, auch auf dem unteren Karlsplatz.

Bernburg/Könnern/Nienburg/MZ. - Im Herbst sind die Bäume mit buntem Laub bedeckt und schaffen wunderschöne Landschaften. Doch übrig bleibt am Ende bergeweise herabgefallenes Laub. Wie diesem Herr werden? Die MZ hat sich bei den Betriebshöfen umgehört, wie sie die Laubentsorgung handhaben.