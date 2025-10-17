weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Herausforderung angenommen: Baumpflanz-Challenge und kein Ende: Stadt Seeland will sechs Obstbäume pflanzen

Die Stadt Seeland wird bei der Baumpflanz-Challenge von den Ermslebenern herausgefordert. Was der Stadtrat jetzt geplant hat.

Von Regine Lotzmann 17.10.2025, 12:15
In Aschersleben und im Seeland werden bei der Baumpflanz-Challenge weiterhin Bäume gepflanzt.
In Aschersleben und im Seeland werden bei der Baumpflanz-Challenge weiterhin Bäume gepflanzt.

Seeland/Aschersleben/MZ - Die Herausforderung kam schon vor einigen Tagen. „Die Stadt Falkenstein/Harz hat uns nominiert“, erzählt Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier, dass die Baumpflanz-Challenge nun auch in die Stadtverwaltung erreicht hat. „Und wir haben angenommen.“