Der Jugendbeirat der Stadt Bernburg hat eine neue Vorsitzende gewählt. Was Lara Wiermann in Zukunft vorhat und worauf sie ihr Augenmerk legen möchte.

Bernburg/MZ. - Einst hieß es, in einem berühmten Lied des Musikers Herbert Grönemeyer, „Kinder an die Macht“. In der Stadt Bernburg wird seit 2018 dieses Motto gelebt und von dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ finanziell gefördert. Denn hier gibt es etwas, wovon sich einige andere Städte inspirieren lassen können: einen Jugendbeirat. Dieser Beirat ist die Interessenvertretung junger Menschen und ihr Ziel ist es, die Bedürfnisse der jungen Generation in den Fokus der Stadt zu bringen.