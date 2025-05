Am 1. Maifeiertag tauchte plötzlich ein Plakat am Geländer der Annenbrücke in Bernburg auf. Was die Polizei dazu sagt und wo es noch solch einen Schriftzug gab.

Das hat es mit dem Banner an der Annenbrücke in Bernburg auf sich

Auf der Annenbrücke in Bernburg hing am 1. Mai ein Plakat mit der Aufschrift: „1. Mai BBG nazifrei“.

Bernburg/MZ/KT. - Plötzlich hing es mitten an Bernburgs Annenbrücke, mehrere Meter breit und mit schwarzen Buchstaben versehen mit der Aufschrift: „1. Mai BBG nazifrei“. Auch MZ-Leser fragten sich, was es mit dem Banner auf sich hatte, der am Maifeiertag am vergangenen Donnerstag plötzlich am Brückengeländer auftauchte.