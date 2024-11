Das „Casa Flora“ in Alsleben hat sich wieder in ein Weihnachtswunderland verwandelt

Alsleben/MZ. - Schwarz ist nicht jedermanns Sache. Schon gar nicht, wenn es um Weihnachtsdekoration geht. Annett Langenberg weiß das, aber sie versucht es in ihrer diesjährigen Adventsausstellung „Lichterglanz“ im „Casa Flora“ in Alsleben trotzdem mit einigen ausgewählten Stücken in Schwarz. Denn in Kombination mit Glanz, Beige oder Gold könne es doch sehr edel aussehen, findet die Floristin.