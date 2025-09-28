Einmal im Monat blättert der Bernburger Kurier in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen im September 1975 bewegt hat.

Das bewegte die Menschen vor 50 Jahren in Bernburg

Bernburg/MZ. - Die Leipziger Herbstmesse präsentierte sich im September 1975 als Stätte des weltweiten Handels mit mehr als 6.000 Ausstellern aus 100 Ländern. Besonders die Forschungs-kooperation der sozialistischen Länder mit über 150 Integrationserzeugnissen standen im Blickpunkt. Die chemische Industrie demonstrierte die gewachsene Leistungskraft der DDR. Umfang-reiche Verträge über gegenseitige Warenlieferungen wurden mit guter Bilanz abgeschlossen.