Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt blickt auf herausfordernde Aufgaben in den kommenden Monaten. Wie es gelingen kann, die Probleme am Arbeitsmarkt im Salzlandkreis zu lösen.

Anja Huth und Jean Lehmann von der Agentur für Arbeit sprechen über die größten Herausforderungen in diesem Jahr.

Bernburg/MZ. - Der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West mit Sitz in Bernburg stehen in diesem Jahr große Herausforderungen bevor. „Wir spüren schon die kleinen Einschläge auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Anja Huth, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West im Pressegespräch. Davon besonders betroffen: die Automobil-Branche und deren Zulieferer. Auch im Handel und dem Bauwesen seien in den kommenden Monaten mehr Arbeitslosmeldungen zu erwarten.