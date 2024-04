Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Einigen Spaziergängern in und um Bernburg dürfte es schon aufgefallen sein: Auf der Saale in Bernburg ist in den zurückliegenden Tagen immer häufiger die MS Händel unterwegs gewesen. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn wie Schiffseigner Rüdiger Ruwolt auf MZ-Nachfrage mitteilte, kann das Ausflugsschiff derzeit nicht in seinen Heimathafen in Halle zurückkehren, ist quasi „gestrandet“ in Bernburg.