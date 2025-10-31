weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Theatergruppe des Gymnasiums Carolinum: Darum geht es in dem Stück „Gegenwind“, das Bernburger Schüler aktuell einstudieren

LIVE:
Reformationsfest in Wittenberg: LIVEZEIT mit Chris berichtet von historischen Orten
Reformationsfest in Wittenberg: LIVEZEIT mit Chris berichtet von historischen Orten

Theatergruppe des Gymnasiums Carolinum Darum geht es in dem Stück „Gegenwind“, das Bernburger Schüler aktuell einstudieren

Am nächsten Donnerstag feiert es im Metropol Premiere.

Von susanne schlaikier 31.10.2025, 10:00
Die Mädchen unterhalten sich über die Vorkommnisse in der Klasse.
Die Mädchen unterhalten sich über die Vorkommnisse in der Klasse. Fotos: Engelbert Pülicher

Bernburg/MZ. - Wenn sich die beste Freundin plötzlich abwendet und hässliche Dinge über einen erzählt. Wenn sich plötzlich die ganze Klasse gegen einen verschwört und einem mit Ablehnung begegnet. „Das tut weh", wissen diejenigen, die von Mobbing betroffen sind. Genau darum geht es in dem Stück „Gegenwind", das die jüngere Theatergruppe des Gymnasiums Carolinum derzeit einstudiert und das am nächsten Donnerstag, 6. November, im Metropol Premiere feiert.