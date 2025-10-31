Darum geht es in dem Stück „Gegenwind“, das Bernburger Schüler aktuell einstudieren

Die Mädchen unterhalten sich über die Vorkommnisse in der Klasse.

Bernburg/MZ. - Wenn sich die beste Freundin plötzlich abwendet und hässliche Dinge über einen erzählt. Wenn sich plötzlich die ganze Klasse gegen einen verschwört und einem mit Ablehnung begegnet. „Das tut weh", wissen diejenigen, die von Mobbing betroffen sind. Genau darum geht es in dem Stück „Gegenwind", das die jüngere Theatergruppe des Gymnasiums Carolinum derzeit einstudiert und das am nächsten Donnerstag, 6. November, im Metropol Premiere feiert.