Nienburg/MZ. - Wer meint, Angeln sei einfach, liegt falsch. Nicht umsonst müssen Angler eine Prüfung ablegen, um den Fischereischein zu erwerben. Zum erfolgreichen Angeln gehören eine Menge Wissen, Können und Erfahrung. Es gibt sogar verschiedene Meisterschaften in dieser Sportart.

An den Deutschen Meisterschaften im Friedfischangeln haben Mitte Mai auch Jasmin Groß, Julia Liebaug und Petra Bredemeier vom Anglerverein Nienburg/Saale teilgenommen. Der Wettkampf fand an einem See im französischen Creutzwald, kurz hinter der Grenze nahe Saarbrücken, statt. „In Deutschland sind solche Turniere, die einem Wettbewerb dienen, verboten. Hier steht die Hege im Vordergrund“, erklärt Steve Jungmann, Vorsitzender des Nienburger Anglervereins, den Grund, weshalb nach Frankreich ausgewichen wurde.

Das Nienburger Damenteam hat bei den Deutschen Meisterschaften sehr erfolgreich abgeschnitten. Als Mannschaft holten Jasmin Groß, Julia Liebaug und Petra Bredemeier die Goldmedaille. Darüber hinaus siegte Jasmin Groß im Einzel und Julia Liebaug belegte den dritten Platz.

Das Nienburger Team holte Fische mit einem Gesamtgewicht von 3.908 Gramm an Land und setzte sich gegen die Damen aus Sachsen und Saarlouis durch. Trotz des wenig fischreichen Gewässers war es ein gut organisiertes und angenehmes Wochenende, zog Jasmin Groß Bilanz. Es galt vor allem, Strategien zu entwickeln, um die zahlreichen Grundeln von den Ködern fernzuhalten und stattdessen Weißfische und Barsche anzulocken. „Grundeln breiten sich immer weiter aus. Sogar bei uns in der Bode sind sie schon ein Problem. Sie stehen im Verdacht, die Brut der heimischen Fische aufzufressen“, erklärt Steve Jungmann. Um die Friedfische zu angeln, die man haben möchte, sind Lockfutter, spezielle Köder und ausgeklügelte Angelrutenmontagen nötig. „Dazu gehört echtes Können, das ist eine richtige Wissenschaft“, sagt der Chef des Nienburger Anglervereins und ergänzt: „Die Mädels sind da richtig fit.“ In der Einzelwertung sicherte sich Jasmin Groß mit 2.818 Gramm mit Abstand den Sieg vor einer Anglerin aus Sachsen (782 Gramm) und Julia Liebaug (745 Gramm).