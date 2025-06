Busse stehen still

Die Streikenden versammelten sich vor den Toren der KVG Salzland in Bernburg.

Bernburg/MZ. - „Heute ist kein Arbeitstag, heute ist?“, fragte Lucas Zahn von der Gewerkschaft Verdi in die Runde und bekam als Antwort: „Streiktag!“ von den Mitarbeitern der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) Salzland, die am Freitag in den Ausstand getreten sind. „Wir mussten zu diesem Mittel greifen“, sagte Zahn.